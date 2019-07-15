Растет число авиарейсов Баку-Батуми

Низкобюджетная компания "Buta Airways" увеличивает число полетов в направлении Баку-Батуми.

Как сообщает грузинское бюро Report, соответствующее разрешение было предоставлено компании Агентством гражданской авиации Грузии.

С 17 июля по 18 сентября авиакомпания будет осуществлять полеты из Баку в Батуми трижды в неделю. Рейсы будут выполнять самолеты типа "Embraer E190", "Airbus A319" и "Airbus A320".

Отметим, что первый рейс Баку-Батуми компания "Buta Airways" осуществила 14 июня этого года. На данный момент полеты выполняются дважды в неделю по пятницам и воскресеньям.