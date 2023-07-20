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Расширен парк служебных автомобилей Государственного агентства по туризму

Расширен парк служебных автомобилей Государственного агентства по туризму Кабинет министров внес изменения в постановление "О совершенствовании правил пользования транспортными средствами в управлениях, предприятиях и организациях, финансируемых из государственного бюджета Азербайджанской Республики" от 18 июля 2011 года.
Туризм
20 июля 2023 г. 13:16
Расширен парк служебных автомобилей Государственного агентства по туризму

Кабинет министров внес изменения в постановление "О совершенствовании правил пользования транспортными средствами в управлениях, предприятиях и организациях, финансируемых из государственного бюджета Азербайджанской Республики" от 18 июля 2011 года.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.

Согласно постановлению, внесено изменение в количество (лимит) служебных легковых автомобилей для аппаратов центральной исполнительной власти и судебных органов (за исключением военных структур, структур государственной безопасности, служб внешней разведки, правоохранительных органов и прокуратуры, районных (городских) судов), местных подразделений органов центральной исполнительной власти, подведомственных им органов, аппаратов госагентства, госслужб при органах центральной исполнительной власти и их местных подразделений, количество служебных автомобилей Государственного агентства по туризму доведено с 3 до 11. Территориальным и местным подразделениям структуры будут выделены 8 дополнительных автомобилей.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Turizm Agentliyi üçün xidməti avtomobillərin sayı artırılıb

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