Рахман Гаджиев: Выделяются средства на создание туристической инфраструктуры вокруг замка Шахбулаг

На создание туристической инфраструктуры вокруг замка Шахбулаг в Агдаме оказывается финансовая поддержка.

На создание туристической инфраструктуры вокруг замка Шахбулаг в Агдаме оказывается финансовая поддержка.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев на 4-й Азербайджанской международной выставке "Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха" (Rebuild Karabakh) в рамках Каспийской строительной недели.

Он сообщил, что на освобожденных от оккупации территориях при финансовой поддержке Фонда возрождения Карабаха реализуются различные проекты: "Большинство финансируемых Фондом проектов выполняется по заказу других государственных учреждений. Реконструкция и восстановление комплекса Имарат в Агдаме является одним из таких проектов".