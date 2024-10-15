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Рахман Гаджиев: Выделяются средства на создание туристической инфраструктуры вокруг замка Шахбулаг

Рахман Гаджиев: Выделяются средства на создание туристической инфраструктуры вокруг замка Шахбулаг На создание туристической инфраструктуры вокруг замка Шахбулаг в Агдаме оказывается финансовая поддержка.
Туризм
15 октября 2024 г. 12:11
Рахман Гаджиев: Выделяются средства на создание туристической инфраструктуры вокруг замка Шахбулаг

На создание туристической инфраструктуры вокруг замка Шахбулаг в Агдаме оказывается финансовая поддержка.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев на 4-й Азербайджанской международной выставке "Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха" (Rebuild Karabakh) в рамках Каспийской строительной недели.

Он сообщил, что на освобожденных от оккупации территориях при финансовой поддержке Фонда возрождения Карабаха реализуются различные проекты: "Большинство финансируемых Фондом проектов выполняется по заказу других государственных учреждений. Реконструкция и восстановление комплекса Имарат в Агдаме является одним из таких проектов".

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Версия на английском языке Rahman Hajiyev: Financial support provided for dev’t of tourism infrastructure around Shahbulag Castle
Версия на азербайджанском языке Rəhman Hacıyev: "Şahbulaq qalası ətrafında turizm infrastrukturunun qurulmasına maliyyə dəstəyi ayrılır"

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