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    Минтуризма Польши: Уровень туристического обмена с Азербайджаном не отвечает нашим ожиданиям

    В прошлом году Польшу посетили порядка 2000 азербайджанских туристов

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ "Уровень туристического обмена между Польшей и Азербайджаном не отвечает нашим ожиданиям".

    Как сообщает Report, об этом на встрече с азербайджанскими журналистами заявил глава отдела международных связей министерства спорта и туризма Польши Рафал Вильчковский.

    По его словам, в прошлом году Польшу посетили порядка 2000 азербайджанских туристов, и около 4000 польских граждан посетили Азербайджан. В качестве причины такого малого числа туристов Р.Вильчковский назвал скудную информацию у жителей двух стран о Польше и Азербайджане.

    Как отметил глава отдела, в связи с этим Польша планирует во время первых Европейских игр представить в Баку фотовыставку, посвященную деятельности поляков  в Азербайджане в начале XIX века.

    Он также призвал  азербайджанские турфирмы активнее принимать участие  на специализированных ярмарках в Польше.

    Р.Вильчковский отметил, что в 2013 году Польшу посетило 16 млн. туристов, а поступления от них в бюджет составили 14 млрд. долларов.  

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