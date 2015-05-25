Минтуризма Польши: Уровень туристического обмена с Азербайджаном не отвечает нашим ожиданиям

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ "Уровень туристического обмена между Польшей и Азербайджаном не отвечает нашим ожиданиям".

Как сообщает Report, об этом на встрече с азербайджанскими журналистами заявил глава отдела международных связей министерства спорта и туризма Польши Рафал Вильчковский.

По его словам, в прошлом году Польшу посетили порядка 2000 азербайджанских туристов, и около 4000 польских граждан посетили Азербайджан. В качестве причины такого малого числа туристов Р.Вильчковский назвал скудную информацию у жителей двух стран о Польше и Азербайджане.

Как отметил глава отдела, в связи с этим Польша планирует во время первых Европейских игр представить в Баку фотовыставку, посвященную деятельности поляков в Азербайджане в начале XIX века.

Он также призвал азербайджанские турфирмы активнее принимать участие на специализированных ярмарках в Польше.

Р.Вильчковский отметил, что в 2013 году Польшу посетило 16 млн. туристов, а поступления от них в бюджет составили 14 млрд. долларов.