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Qatar Airways назвала сумму возмещения за неиспользованные авиабилеты

Qatar Airways назвала сумму возмещения за неиспользованные авиабилеты Авиакомпании удалось уговорить 36% клиентов обменять билеты на ваучеры, к которым авиакомпания предложила 10-процентный бонус
Туризм
19 августа 2020 г. 17:16
Qatar Airways назвала сумму возмещения за неиспользованные авиабилеты

С марта нынешнего года авиакомпания Qatar Airways вернула 600 тысячам клиентов стоимость неиспользованных ими из-за пандемии билетов на самолеты перевозчика.

Как передает Report, общая сумма возврата составила 1,2 млрд долларов США, то есть в среднем по 2 тыс. долларов США на один билет. Как заявил газете The Independent коммерческий директор Qatar Airways Саймон Толлинг-Смит, эта выплата ударила по показателям компании, но «наша авиакомпания достаточно сильна, чтобы справиться с этим ударом… и мы должны поступать ответственно с нашими клиентами и партнерами».

Денежные суммы возвращались клиентам в течение 30 дней с момента подачи заявки на возврат средств. По данным британского Управления гражданской авиации, которые приводит The Independent, авиакомпания Emirates возвращает деньги за билеты своим клиентам в течение трех месяцев, а Virgin Airlines — четырех. Кроме того, Qatar Airways удалось уговорить 36% клиентов обменять билеты на ваучеры, к которым авиакомпания предложила 10-процентный бонус.

Теперь же компания пытается стимулировать спрос на покупку новых билетов, предлагая очень гибкую схему: билет можно покупать за два года, дату вылета менять много раз и бесплатно, можно менять также город вылета в пределах одной страны, и город прилета на другой в радиусе 8 тыс. км от указанного в билете изначально.

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