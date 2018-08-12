Путин призвал подготовить программу совместных проектов в сфере туризма на Каспии

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин считает перспективным развитие туризма на Каспии, призвал подготовить программу возможных совместных проектов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Путин привел экспертные оценки, согласно которым курорты Каспийского моря могут потенциально принимать более 1 млн отдыхающих ежегодно, "но нужна, безусловно, современная туристическая инфраструктура".

"Замечу, что перспективной сферой сотрудничества является туризм, - заявил он на V Каспийском саммите. - Профильные ведомства пяти стран могли бы подготовить программу совместных проектов в области туризма".

Глава российского государства рассказал, что в России строится морской лайнер "Петр Великий", его ввод в эксплуатацию запланирован на 2019 год. На этом судне "можно будет впервые совершать круговые круизные поездки по Каспию с заходом во все пять прикаспийских государств и осуществлять путешествия по Каспийскому, Черному и Азовскому морям".