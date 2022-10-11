Путешествие в "мир сказок" с AZAL - впечатления от поездки в Самарканд

Говорят, что каждый хоть раз в жизни должен побывать в Самарканде, история которого насчитывает более 2750 лет. Как только не называли этот славный город, расположенный на пересечении караванных дорог, образующих Великий шелковый путь - "древний и вечно м

Говорят, что каждый хоть раз в жизни должен побывать в Самарканде, история которого насчитывает более 2750 лет. Как только не называли этот славный город, расположенный на пересечении караванных дорог, образующих Великий шелковый путь - "древний и вечно молодой", "жемчужина Востока". Возможность насладиться красотой этого края, воочию увидеть живую историю теперь стало возможным благодаря ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) и компании FlyKhiva Group, открывшим новый авиарейс между Баку и Самаркандом.

"Мир сказок" встретил хлебом и солью

В Самарканде сейчас проживает более 5 тысяч азербайджанцев. С Азербайджаном в советское время город имел авиасообщение, который был отменен на долгие годы. Сейчас этот рейс возобновлен. Так, 4 октября AZAL запустил регулярные рейсы из Бакинского международного аэропорта Гейдар Алиев в Самарканд. Группе журналистов, блогеров и известных общественных деятелей посчастливилось стать первыми пассажирами этого рейса. При организации AZAL и компании FlyKhiva нам довелось провести 4 незабываемых дня и 3 ночи в "Мире сказок", посетить все достопримечательности этого города.

Самаркандское гостеприимство не заставило себя долго ждать. Первых же пассажиров, сошедших с трапа самолета, встречали под звуки узбекского карная, национальной музыкой и танцами, хлебом и солью по восточным традициям.

Мавзолей Гур-Эмира и площадь Регистан

Не ошибусь, если скажу, что Самарканд - это музей истории под открытым небом, и большинство мавзолеев и памятников истории относится к эпохе Средневековья.

Гости первого рейса AZAL начали свой первый день с близкого знакомства с культурой и историей Самарканда. Наше посещение началось с мавзолея Гур-Эмира, где покоится великий завоеватель Амир Тимур (Тамерлан). Именно Амир Тимур выбрал Самарканд столицей своей огромной империи, после чего город стал активно развиваться в культурном, архитектурном и экономическом плане.

Мавзолей был построен в 1404 году по приказу Тамерлана для своего внука, погибшего во время одного из военных походов. Однако в 1405 году Амир Тимур скоропостижно скончался и его самого похоронили в Гур-Эмире, хотя он хотел найти последнее пристанище в родном городе Кеше (современный Шахрисабз). Помимо Тамерлана, в мавзолее покоятся его сыновья Шахрух и Миран Шах, внуки Улугбек и Мухаммед Султан, учитель Тимура Мир Саид Барака и несколько других представителей династии Тимуридов.

Рядом с мавзолеем Гур-Эмир находится площадь Регистан, или как его называли в древности "песчаное место". Регистан – самая известная площадь Самарканда и символ города. На площади находятся три медресе XV-XVII веков, объединенных в архитектурный ансамбль. В центре расположено медресе Улугбека (1420 г), по бокам – медресе Шердор (1636) и Тилля-Кари (1660). Этот архитектурный комплекс включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Говорят, что если ты приехал в Самарканд и не посетил мавзолей Амира Тимура и площадь Регистан – значит, ты не видел Самарканда.

Сначала молитва, а потом можно и на рынок сходить

Гости Самарканда обязательно посещают величественную мечеть мусульманского мира - Биби-ханум, построенную в 1404 году в честь любимой жены Амира Тимура. Во дворе мечети расположена большая каменная подставка для священной книги мусульман – Корана. В свое время это была самая большая джума-мечеть (пятничная соборная мечеть) в Центральной Азии.

Рядом с мечетью Биби-ханум расположен крупнейший и старейший рынок Самарканда - Сиабский базар. Территория рынка, который еще называют крестьянским, охватывает более 5 гектаров, здесь продаются овощи, фрукты, знаменитые самаркандские дыни, изделия ручной работы местных жителей. Торговые ряды условно делятся по типу товара.

Средневековая Шахи Зинда, украшенная картинами наших художников

Еще одной достопримечательностью Самарканда является памятник средневековой архитектуры - мавзолейный комплекс Шахи Зинда, что в переводе с персидского означает "живой царь". Комплекс представляет собой редкий средневековый некрополь, оформленный в сине-голубых тонах. Здесь хоронили царственных особ династии Тимуридов и их приближенных. Чтобы увидеть некрополь, сначала нужно преодолеть немалое количество ступенек, ведущих вверх. Существует поверье, что если кто-то насчитает равное количество ступенек при подъеме и спуске, тому улыбнется удача и сбудутся мечты. Для меня в Шахи Зинда примечательной была возможность увидеть творения приглашенных сюда некогда Амиром Тимуром, а по некоторым источникам, пригнанных насильно, азербайджанских художников и творцов. Стены мавзолея Шахи Зинда украшают работы азербайджанских художников.

Одной из самых необычных достопримечательностей Самарканда является Обсерватория Улугбека, построенная на холме Кухак в 1424—1428 годах. Руины обсерватории были обнаружены во время археологических раскопок в 1908 году. Археологи пришли к выводу, что обсерватория была трехэтажной и имела цилиндрическую форму. В ходе раскопок был обнаружен уникальный измерительный прибор – секстант, позволяющий определять высоту солнца над горизонтом. Обсерваторией руководил Улугбек, внук Амира Тимура. Сегодня фундамент и стены помещений обсерватории восстанавливаются.

18-метровая могила Пророка и целебная вода

Следующее уникальное место, находящееся на окраине Самарканда,– мавзолей святого Данияра, который узбеки называют Ходжа Данияр. Мавзолей находится на высоком холме Афросиаб, его посещают и мусульмане, и иудеи, и христиане. По легенде, здесь похоронен пророк Даниил (Данияр), имя которого упоминается в Библии. По второй, более реалистичной версии, здесь похоронен союзник двоюродного брата пророка Мухаммеда Ходжа Данияр. Еще говорят, что здесь нет ничьей могилы, а есть земля, привезенная из гробницы пророка в Вавилоне.

Рядом с 18-метровой усыпальницей Ходжа Данияр протекает ручей, вода из которого, по поверьям, является исцеляющей.

Поселение Афросиаб, расположенное на территории современного Самарканда, впервые упоминается в письменных источниках в VIII веке до нашей эры. Во время археологических раскопок конца XIX века ученые обнаружили множество артефактов, относящихся к VIII веку до нашей эры. Также здесь были найдены более поздние археологические находки, рассказывающие о средневековой жизни Самарканда. Все древние экспонаты, найденные во время раскопок, хранятся в одноименном музее.

Поселок ремесленников

Всего в 13 километрах от Самарканда находится поселок ремесленников Конигил. Сюда обязательно приезжают туристы, которые хотят увидеть настоящие образцы ремесленного искусства. Нам тоже посчастливилось увидеть это место.

Конигил чем-то напоминает наш азербайджанский Лагыч. Пожалуй, главной достопримечательностью этого поселка является бумажная фабрика "Мерос".

Основу бумажной фабрики заложили братья-ремесленники Мухтаровы. Благодаря им фабрика возобновила деятельность, здесь продолжают производить бумагу древним способом. Эта технология использовалась задолго до появления машин по производству бумаги. Главной особенностью этой технологии является ручной труд, здесь используют только натуральное сырье. Бумага не отбеливается химическими веществами, из-за чего имеет слегка желтоватый цвет. Прочность бумаги существенно отличается от прочности современной беленой бумаги. Для сравнения, обычный лист может храниться 40 лет, а самаркандская бумага – 2 000 лет.

Для туристов организуются экскурсии на фабрику, где можно воочию увидеть процесс изготовления самаркандской бумаги. Самаркандская бумага используется не только для изготовления сувениров, но и для реставрации древних рукописей. Такую бумагу заказывают по всему Узбекистану и из-за рубежа.

4-дневная поездка, о которой можно рассказывать 40 лет

О Самарканде можно много говорить и писать. Не хватит и 40 дней и 40 ночей, чтобы описать 4-дневную поездку в Самарканд. Но, как говорится, лучше один раз увидеть. Я еще не говорю о том, чтобы отведать яства узбекской кухни: самса, мастава, шурпа, и, конечно же, различные виды ароматного узбекского плова, самаркандский хлеб. Кроме того, цены в этом городе разумные и приемлемы для каждого. Остается только одно: купить билет и полететь самолетом AZAL в Самарканд, а потом поделиться впечатлениями с друзьями...