Прямым перелетом в "маленький Париж" Восточной Европы

Бухарест, или как его называют местные жители Букурешть, не только крупнейший город Румынии, но и важнейший центр политической, торговой и культурной жизни страны. Население города составляет около 1,8 млн жителей, а с учетом пригородов здесь проживает бо

Бухарест, или как его называют местные жители Букурешть, не только крупнейший город Румынии, но и важный центр политической, торговой и культурной жизни страны. Население города составляет около 1,8 млн жителей, а с учетом пригородов здесь проживает более 2,4 миллиона человек, т.е. около 9 % населения страны.

Бухарест – город контрастов с огромным туристическим потенциалом, растущим из года в год. За широкие зеленые проспекты и экстравагантную архитектуру его прозвали "маленьким Парижем" Восточной Европы.

Город расположен на юго-востоке Румынии, между Карпатами и Черным морем. Особой туристической привлекательностью обладает старый центр Бухареста - Липскань, названный в честь немецкого Лейпцига. Именно здесь расположена главная достопримечательность румынской столицы - одно из самых больших зданий в мире - Дворец Парламента, насчитывающий 1 100 комнат.

Здесь же расположен старейший действующий отель в Бухаресте "Дом Манука", здание Румынского национального банка, небольшая православная церковь Ставрополеос и княжеский дворец XV века “Куртя домняскэ” - резиденция правителей, где некогда правил, в том числе, и прототип Дракулы - Влад III Цепеш.

Особенности национальной кухни

Румынская кухня, отличающаяся обилием овощей и мяса, занимает отдельное место в туристической истории Бухареста. Это и чорба, и пряные колбаски мититеи, и традиционные сармале в виноградных и капустных листьях, похожие на азербайджанскую долму, и разнообразные овощные и мясные рагу, выпечка и традиционные папанаши - пухлые пончики, которые подаются горячими со сметанным соусом и кисло-сладким джемом.

Бухарест - окно в Европу

Из Бухареста легко добраться в другие города Европы. В 16 км от города расположен современный международный аэропорт “Генри Коанда”, куда летают свыше 20 авиакомпаний, включая Alitalia, Lufthansa, Air Canada, Air France, British Airways, Scandinavian Airlines, Swiss International Airlines и многие другие. Они предлагают удобные стыковочные рейсы.

С 03 июня 2024 года Бухарест свяжет и прямой рейс с Баку, который будет выполнять авиакомпания Azal. Стоимость рейса в одну сторону составит от 99 евро.

Откройте для себя это направление и познакомьтесь с румынской столицей, богатой историей и и динамичным настоящим!