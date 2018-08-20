Противники туризма в Барселоне призвали отдыхающих бросаться с балконов

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ В Барселоне появились плакаты и граффити, призывающие иностранных гостей выбрасываться с балконов города, чтобы отвадить их от посещения Испании.

Как передает Report, в некоторых надписях они нарочно упоминают британцев, с которыми связан ряд смертельных случаев, произошедших в результате падения с балконов отелей, пишет издание The Times.

Плакаты содержат саркастичные высказывания в адрес туристов. В частности: «Дорогой турист, знаешь ли ты, что такое «балконинг»?» и «Падение с балконов улучшает качество жизни соседей, уменьшает риск заболеваний сердца, а также это просто очень и очень весело».

Выступления против массового туризма в Барселоне активизировались в связи с тем, что высокий турпоток привел к росту цен на жилье для местного населения, а работа в туристическом секторе многочасовая и низкооплачиваемая. Также, по их мнению, массовый туризм наносит вред окружающей среде и пляжам.