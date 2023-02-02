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Продажа билетов в заповедники ГАТ превысила показатели до пандемии

Продажа билетов в заповедники ГАТ превысила показатели до пандемии В 2022 году было продано 341 253 билета в 8 заповедников, находящихся в ведении Государственного агентства по туризму (ГАТ).
Туризм
2 февраля 2023 г. 12:53
Продажа билетов в заповедники ГАТ превысила показатели до пандемии

В 2022 году было продано 341 253 билета в 8 заповедников, находящихся в ведении Государственного агентства по туризму (ГАТ).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госагентство.

В 2022 году было продано больше билетов в заповедники, находящиеся в ведении ГАТ, чем в допандемийный период.

По данным, 162 798 посетителей были иностранцами, 178 455 - местными жителями. Из них 44 577 человек посетили заповедники и музеи бесплатно (школьники, инвалиды и ветераны войны, иностранные туристы до 12 лет).

В общей сложности в 2022 году поступления от продажи билетов составили 1 693 164 маната, из них 258 279 манатов были уплачены в государственный бюджет в качестве НДС.

Отметим, что стоимость билетов в заповедники и музеи, находящиеся в ведении ГАТ, составляет 2 маната для граждан страны и 1 манат для студентов. Для иностранных граждан цена колеблется в пределах 4-9 манатов.

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Версия на азербайджанском языке DTA-nın qoruqlarına bilet satışı pandemiyadan əvvəlki dövrü ötüb

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