Приток туристов привел к росту заболеваемости COVID-19 в Хорватии

В Хорватии в связи с притоком иностранных туристов зафиксирован рост числа зараженных коронавирусной инфекцией с середины августа.

В Хорватии в связи с притоком иностранных туристов зафиксирован рост числа зараженных коронавирусной инфекцией с середины августа.

Как передает Report, об этом пишет издание Balkaninsight.

"В первой декаде августа прирост заболевших держался на стабильном уровне и не превышал в среднем 100 в день, но с середины августа динамика пошла на увеличение", - сообщает портал.

Прирост за 24 августа составил уже 136 новых заболевших.

Это привело к тому, что Хорватия была включена в списки эпидемиологически неблагополучных стран для туристов из Австрии, Великобритании и Словении - стран, которые являются важным источником доходов от внутреннего туризма.

В пятницу, когда власти Хорватии сообщили о рекордном приросте уже третий день подряд, министр здравоохранения Вили Берош заявил, что это "следствие того, что Хорватия открыта для туристов".

На данный момент в Хорватии выявлено 8 311 случаев заболевания COVID-19, из них 173 летальных исхода. С начала вспышки инфекции из больниц выписаны 5 926 пациентов.