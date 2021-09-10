Прикаспийские страны разрабатывают концепцию развития морского туризма

Прикаспийские государства намерены развивать такие направления туризма, как экологический, пляжный, паломнический, трансграничный.

Прикаспийские государства намерены развивать такие направления туризма, как экологический, пляжный, паломнический, трансграничный.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе проходящего в Астрахани VI Каспийского медиафорума.

По ее словам, в рамках коммюнике V Каспийского саммита соответствующим органам прикаспийских государств было поручено провести пятисторонние консультации по тематике туризма на Каспии. Эти консультации состоялись 27 августа 2019 года в Актау, где состоялся обмен мнениями по приоритетным направлениям развития туризма на Каспии, а также относительно будущих подходов в этой сфере.

Важнейшей задачей на данном этапе, по ее словам, является создание архитектуры сотрудничества прикаспийских стран в области туризма с четким определением его правовых основ, выработкой удобных визовых механизмов, согласование маршрутов круизного туризма. Также необходимо уделять особое внимание созданию в Каспийском регионе современной туристической инфраструктуры.

Она напомнила, что между Азербайджанским и Московским пароходством подписан меморандум о сотрудничестве в области судоходства в Каспийском море: "Предусматривается совместное использование теплохода "Петр Великий", строительство судов для развития морского туризма по маршруту Черное море- внутренние воды России-Каспийское море и пригласили к участию в данной инициативе другие прикаспийские страны.

В настоящее время в проработке находится проект соглашение со странами Каспия в сфере туризма, с привлечением коммерческих структур прибрежных стран. Также в государственных ведомствах прорабатывается вопрос развития туризма в бассейне Каспийского моря маршруту Астрахань-Баку-Энзели-Туркменбаши-Актау, с подключением для реализации этой задачи механизма государственно-частного партнерства", - отметила Захарова.