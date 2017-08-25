Приезжающие в Узбекистан туристы могут получить скидку на билеты до 40%

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Aвиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" ввела систему скидок на авиабилеты для туристов, приезжающих в Узбекистан.

Как сообщает Report со ссылкой на узбекские СМИ, в зависимости от направления их размер может достигать 40%.

"Сейчас на развитие туризма направлено большое внимание. Чтобы развить эту сферу мы сделали очень большие скидки для туристов, приезжающих в Узбекистан – до 40%", – рассказал коммерческий директор авиакомпании Дилшод Юлдашев.

По его словам, скидки распространяются на рейсы из любых направлений. "Это по всем европейским направлениям, то же самое и из Азии, по всем направлениям уже введены скидки. Не только групповые, но и индивидуальные поездки. Если сравнивать с другими авиакомпаниями, у нас цены самые приемлемые. Для улучшения сервиса проводим соцопросы пассажиров, выслушиваем мнения, ведется работа в этом направлении", – отметил Юлдашев.

Отметим, что "Узбекистон хаво йуллары" осуществляет рейсы также и в Азербайджан.