Прибыль Турции от туризма составит $46 млрд в этом году

Турция планирует получить доход в размере 46 млрд долларов США от туризма к концу 2022 года.

Турция ожидает доход от туризма в объеме 46 млрд долларов США к концу 2022 года.

Как сообщает Report, об этом на 2-м заседании Совместной азербайджано-турецкой комиссии по туризму в Баку заявил заместитель министра культуры и туризма Турции, сопредседатель комиссии Надир Алпаслан.

"Пандемия коронавируса (COVID-19) создала проблемы для туристического сектора как Турции, так и во всем мире. Прибыль в секторе сократилась на 80%. Турция предприняла ряд действий для восстановления данной сферы. Мы намерены развивать туристические связи с Азербайджаном, увеличивать взаимный туристический поток", - добавил он.