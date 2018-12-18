Прибыль Грузии от туризма в этом году превысила 3 млрд долларов

Тбилиси. 18 декабря. REPORT.AZ/ Прибыль Грузии от туризма за январь-ноябрь текущего года составила 3,2 млрд долларов.

Как сообщает местное бюро Report, об этом говорится в аналитическом отчете Национального банка Грузии.

Согласно документу, наибольший доход от туризма соседняя страна имела в августе - 442,9 млн долларов, наименьший - в январе - 156,6 млн долларов.

Только в ноябре Грузия заработала от туризма 185,4 млн долларов, что в годовом сравнении превышает 10,1%.

Отметим, что в течение первых 11 месяцев этого года Грузию посетили более 8,1 млн человек, из которых 1 311 907 человек приходится на долю азербайджанских туристов.

В 2017 году соседняя страна заработала от туризма 2,75 млрд долларов.