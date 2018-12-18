 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Прибыль Грузии от туризма в этом году превысила 3 млрд долларов

    Тбилиси. 18 декабря. REPORT.AZ/ Прибыль Грузии от туризма за январь-ноябрь текущего года составила 3,2 млрд долларов. 

    Как сообщает местное бюро Report, об этом говорится в аналитическом отчете Национального банка Грузии. 

    Согласно документу, наибольший доход от туризма соседняя страна имела в августе - 442,9 млн долларов, наименьший - в январе - 156,6 млн долларов.

    Только в ноябре Грузия заработала от туризма 185,4 млн долларов, что в годовом сравнении превышает 10,1%.

    Отметим, что в течение первых 11 месяцев этого года Грузию посетили более 8,1 млн человек, из которых 1 311 907 человек приходится на долю азербайджанских туристов. 

    В 2017 году соседняя страна заработала от туризма 2,75 млрд долларов. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi