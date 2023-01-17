Президент Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров посетит Шушу

Находящийся с визитом в Азербайджане президент Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров (Worldchefs) Томас Гуглер планирует посетить Шушу, ознакомиться с историческими местами и великолепной природой города, а также с образцами карабахской кухни.

Находящийся с визитом в Азербайджане президент Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров (Worldchefs) Томас Гуглер планирует посетить Шушу, ознакомиться с историческими местами и великолепной природой города, а также с образцами карабахской кухни.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по туризму.

Президент ассоциации прибыл в Баку для участия в проводимой Госагентством конференции.

На встрече между председателем Госагентства по туризму Фуадом Нагиевым и Томасом Гуглером состоялся обмен мнениями о существующих возможностях сотрудничества, новой гастрономической стратегии Азербайджана и планируемых работах. Т.Гуглер выразил удовлетворение результатами сотрудничества между возглавляемой им структурой и агентством и пожелал азербайджанским кулинарам успехов в профессиональной деятельности.