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Президент Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров посетит Шушу

Президент Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров посетит Шушу Находящийся с визитом в Азербайджане президент Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров (Worldchefs) Томас Гуглер планирует посетить Шушу, ознакомиться с историческими местами и великолепной природой города, а также с образцами карабахской кухни.
Туризм
17 января 2023 г. 14:01
Президент Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров посетит Шушу

Находящийся с визитом в Азербайджане президент Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров (Worldchefs) Томас Гуглер планирует посетить Шушу, ознакомиться с историческими местами и великолепной природой города, а также с образцами карабахской кухни.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по туризму.

Президент ассоциации прибыл в Баку для участия в проводимой Госагентством конференции.

На встрече между председателем Госагентства по туризму Фуадом Нагиевым и Томасом Гуглером состоялся обмен мнениями о существующих возможностях сотрудничества, новой гастрономической стратегии Азербайджана и планируемых работах. Т.Гуглер выразил удовлетворение результатами сотрудничества между возглавляемой им структурой и агентством и пожелал азербайджанским кулинарам успехов в профессиональной деятельности.

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Версия на английском языке Worldchefs president to visit Shusha
Версия на азербайджанском языке Dünya Kulinariya Təşkilatları Assosiasiyasının prezidenti Şuşaya gedəcək

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