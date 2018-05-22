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    Президент Сербии призвал азербайджанских бизнесменов строить отели в стране

    Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ "В Азербайджане мы увидели отели в богатом стиле".

    Как сообщает Report, об этом сказал президент Сербии Александр Вучич на деловом форуме Сербия-Азербайджан.

    Он отметил, что в Белграде имеются благоприятные условия для инвестиций:

    "В Белграде нет отелей в восточном стиле, а число туристов в Сербии растет из года в год. Было бы отлично построить такие отели в Сербии".

    На мероприятии также отмечено, что бизнесменам в Сербии предлагаются субсидии, также они освобождены от некоторых налогов.

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