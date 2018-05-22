Президент Сербии призвал азербайджанских бизнесменов строить отели в стране

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ "В Азербайджане мы увидели отели в богатом стиле".

Как сообщает Report, об этом сказал президент Сербии Александр Вучич на деловом форуме Сербия-Азербайджан.

Он отметил, что в Белграде имеются благоприятные условия для инвестиций:

"В Белграде нет отелей в восточном стиле, а число туристов в Сербии растет из года в год. Было бы отлично построить такие отели в Сербии".

На мероприятии также отмечено, что бизнесменам в Сербии предлагаются субсидии, также они освобождены от некоторых налогов.