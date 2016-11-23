Президент Ильхам Алиев посетил Международную выставку недвижимости и инвестиций

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев посетил Бакинский Экспо-центр, в котором проходит Азербайджанская международная выставка недвижимости и инвестиций (RecExpo II).

Как сообщает Report, глава государства ознакомился на выставке с проектами отечественных и иностранных компаний.

Отметим, что на выставке принимают участие председатель Госкомитета по вопросам имущества Керем Гасанов, послы ряда иностранных государств, главы компаний по строительству и недвижимости. Выставка является платформой для демонстрации своих проектов международными компаниями, занятыми в сфере строительства, недвижимости и инвестиций. На выставке принимают участие около 100 компаний из Азербайджана, Турции, ОАЭ, Украины, Испании, Португалии, России, Грузии, Венгрии, Люксембурга и Северного Кипра.

Выставка, которая проходит при организационной поддержке Госкомитета по вопросам имущества (ГКВИ), компаний Atılım Fuarcılık и Elan Expo, продлится до 24 ноября.