Президент Ильхам Алиев ознакомился в Габале с реализуемыми проектами туристической и спортивной инфраструктуры

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ 10 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился в Габале с реализуемыми проектами туристической и спортивной инфраструктуры.

Как сообщает Report, во время презентации проектов главе государства было сообщено, что в рамках проектных и строительных работ, проводимых ООО "Шинкар Холдинг", на территории площадью 2,5 гектара строится отель "Кавказ Аква Ленд", состоящий из 226 номеров.

Одним из строящихся инфраструктурных объектов является "Кавказ Даймонд Аквапарк". В рамках этого проекта будет создана сеть бассейнов различного назначения. Общий объем воды в бассейнах составит 5 тысяч 470 кубометров. Возможности для приятного и интересного отдыха гостям предложит также "Габала Гольф Виллы" площадью 350 тысяч квадратных метров, расположенный неподалеку от развлекательного центра "Габаланд" и отеля "Аква Ленд", на территории, откуда открывается неповторимый по красоте вид на окрестные горы.

На территории "Габала Гольф Виллы" построены 66 вилл. Здесь также имеются два трехэтажных здания, в каждом из которых 24 квартиры, SPA центр и центр развлечений, детский сад. Главной особенностью проекта является наличие на территории полей для гольфа, закладываемых здесь на площади 72 гектара. В распоряжение отдыхающих будут переданы также участки для тренировок и гольф-клуб.

Глава государства дал соответствующие поручения и рекомендации, связанные с проводимой работой.