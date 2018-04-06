Президент Ильхам Алиев ознакомился с Международной выставкой туризма и путешествий AITF-2018 в Баку

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ 6 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомились в Бакинском Экспо-центре с XVII Азербайджанской международной выставкой туризма и путешествий AITF-2018 и XII Кавказской международной выставкой оборудования и принадлежностей для гостиниц, ресторанов и супермаркетов HOREX Caucasus-2018.

Как сообщает Report, министр культуры и туризма Абульфас Гараев проинформировал главу государства Ильхама Алиева и его супругу Мехрибан Алиеву о выставках.

Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомились с павильонами выставок.