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    Президент Ильхам Алиев ознакомился с Международной выставкой туризма и путешествий AITF-2018 в Баку

    Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ 6 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомились в Бакинском Экспо-центре с XVII Азербайджанской международной выставкой туризма и путешествий AITF-2018 и XII Кавказской международной выставкой оборудования и принадлежностей для гостиниц, ресторанов и супермаркетов HOREX Caucasus-2018.

    Как сообщает Report, министр культуры и туризма Абульфас Гараев проинформировал главу государства Ильхама Алиева и его супругу Мехрибан Алиеву о выставках.

    Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомились с павильонами выставок.

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