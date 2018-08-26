Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Шамахинский сафари-парк

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ 26 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева побывали в Шамахинском Сафари-парке.

Как сообщает Report, директор ООО «Aзер Эков» Тофиг Гасанов проинформировал о парке. Было сообщено, что в соответствии с поручениями, содержащимися в «Стратегической дорожной карте по развитию специализированной туристической индустрии в Азербайджане», в целях создания экологического заповедника для диких животных в Шамахинском районе в пределах территории площадью 620 гектаров в горно-лесном массиве Пиркули в форме, соответствующей международным стандартам, огорожен участок площадью 480 гектаров. При создании парка в нем обитали 790 голов животных – такие генетически ценные животные как благородный марал, лань и муфлон. В результате принятых селекционных и ветеринарных мер в настоящее время численность этих животных превысила 1000.

Было сообщено, что на основании соглашения, достигнутого с Министерством образования, с сентября в конце каждой недели для школьников будут проводиться туры в Сафари-парк. Прогулка по территории для школьников будет бесплатной. Также завершается подготовка к приему туристов. С октября сюда будут организовываться туристические поездки. Как школьники, так и туристы смогут наблюдать в парке за дикими животными, фотографировать их и получить подробную информацию.

Проделана важная работа и по созданию внутренней инфраструктуры экологического парка. Для животных устроены многочисленные естественные укрытия. Уделяется внимание их питанию.

Отметим, что Шамахинский Сафари-парк был создан 2 октября 2017 года. В тот день Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в парке.