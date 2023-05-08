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Президент ICOMOS: Мировое культурное наследие сталкивается с рядом вызовов

Президент ICOMOS: Мировое культурное наследие сталкивается с рядом вызовов В настоящее время мировое культурное наследие сталкивается с рядом вызовов и трудностей
Туризм
8 мая 2023 г. 10:24
Президент ICOMOS: Мировое культурное наследие сталкивается с рядом вызовов

В настоящее время мировое культурное наследие сталкивается с рядом вызовов и трудностей.

Как сообщает Report, об этом президент Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ICOMOS) Тереза Патрисио заявила в видеообращении к участникам проходящего в Баку международного мероприятия "Укрепление навыков профессионалов всемирного наследия".

"В мире происходит ряд перемен. Эти изменения не обходят стороной и культурное наследие. Международное мероприятие, которое сейчас проходит в Баку, поможет нам справиться с этими вызовами. Я благодарю Азербайджан за проведение такого важного мероприятия", - сказала она.

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Версия на азербайджанском языке ICOMOS prezidenti: "Dünya mədəni irsi bir sıra çağırışlarla üz-üzədir"

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