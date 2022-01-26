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Представлены комбинированные туры по  Азербайджану и Грузии

Представлены комбинированные туры по  Азербайджану и Грузии В Тбилиси состоялась презентация комбинированных туров по Азербайджану и Грузии.
Туризм
26 января 2022 г. 18:06
Представлены комбинированные туры по  Азербайджану и Грузии

В Тбилиси состоялась презентация комбинированных туров по Азербайджану и Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, мероприятие состоялось в гостевом центре Азербайджанского бюро по туризму "Azerbaijan Travel. Showroom".

В презентации представлены такие тематические маршруты, как культурно-историческое наследие, здоровье и лечение, гастрономия, "Шелковый путь", “Али и Нино”, еврейское, немецкое, польское наследия, религиозные памятники, природная и развлекательная продукции.

На мероприятии приняли участие представители СМИ и ведущих туристических компаний Грузии.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan-Gürcüstan kombinə turları təqdim edilib

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