Представлены комбинированные туры по Азербайджану и Грузии

В Тбилиси состоялась презентация комбинированных туров по Азербайджану и Грузии.

В Тбилиси состоялась презентация комбинированных туров по Азербайджану и Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, мероприятие состоялось в гостевом центре Азербайджанского бюро по туризму "Azerbaijan Travel. Showroom".

В презентации представлены такие тематические маршруты, как культурно-историческое наследие, здоровье и лечение, гастрономия, "Шелковый путь", “Али и Нино”, еврейское, немецкое, польское наследия, религиозные памятники, природная и развлекательная продукции.

На мероприятии приняли участие представители СМИ и ведущих туристических компаний Грузии.