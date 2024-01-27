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Представительство Госагентства по туризму в Москве возобновит работу через 2 месяца

Представительство Госагентства по туризму в Москве возобновит работу через 2 месяца Деятельность представительства Государственного агентства по туризму Азербайджана в России возобновится через два месяца.
Туризм
27 января 2024 г. 13:48
Представительство Госагентства по туризму в Москве возобновит работу через 2 месяца

Деятельность представительства Государственного агентства по туризму Азербайджана в России возобновится через два месяца.

Об этом в ответ на запрос Report заявили в госагентстве.

Причину возобновления работы своего представительства в России агентство связывает с увеличением потока российских туристов в Азербайджан.

"Россия является одним из традиционных целевых рынков Азербайджана, и большинство туристов приезжает именно из этой страны. Активизация деятельности Государственного агентства по туризму на российском рынке обеспечит приток еще большего числа туристов", - сообщили в агентстве.

Отметим, что в 2023 году в Азербайджан прибыло 2 млн 085,8 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 187 стран мира, что на 30,2% больше, чем в 2022 году.

30% прибывших составили граждане России. За последний год их число выросло на 39,9%.

Туристическое представительство Азербайджана в Москве было открыто в 2016 году.

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