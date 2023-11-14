Представители зарубежных СМИ и туроператоры ознакомились с возможностями орнитологического туризма Азербайджана

С целью презентации потенциала Азербайджана в сфере орнитологического туризма Бюро туризма Азербайджана 8-13 ноября организовало ознакомительную поездку для представителей СМИ и туроператоров из Великобритании, Швеции, Болгарии и Южной Африки, специализир

С целью презентации потенциала Азербайджана в сфере орнитологического туризма Бюро туризма Азербайджана 8-13 ноября организовало ознакомительную поездку для представителей СМИ и туроператоров из Великобритании, Швеции, Болгарии и Южной Африки, специализирующихся на наблюдении за птицами.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по туризму.

В ходе визита иностранные гости посетили Государственный историко-культурный и природный заповедник "Гора Бешбармаг", на территории которого понаблюдали за осенней миграцией в "узком коридоре" между началом Кавказского горного хребта и Каспийским морем.

Кроме того, для гостей были организованы поездки в национальные парки Ширван, Гызылагач, Гиркан, озеро Махмудчала, Варваринское водохранилище, Хызинские горы, которые являются основными территориями наблюдения за птицами, а также в другие районы, где были замечены редкие виды птиц.

В рамках программы для участников были организованы презентации, связанные с орнитологическим туризмом, а также встречи в формате B2B.