Представители туристической индустрии Турции посетили Азербайджан с ознакомительным туром

10:54

Азербайджанское туристическое бюро при Государственном агентстве по туризму организовало ознакомительный тур для представителей шести ведущих туристических компаний Турции.

Как сообщает Report, в рамках тура представителям турецких компаний продемонстрировали культурное наследие, природные богатства и туристический потенциал Азербайджана, включая возможности Нахчыванской Автономной Республики.

Они посетили туристические достопримечательности от Кенгерлинских гор до крепости Алинджа.

Также состоялись встречи в формате B2B, где представители турецких компаний обсудили перспективы сотрудничества с почти 20 местными туристическими агентствами.

В январе-ноябре 2024 года турпоток из Турции в Азербайджан составил 389,173 тыс. человек, что на 14% выше показателя 11 месяцев прошлого года.