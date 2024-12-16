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Представители туристической индустрии Турции посетили Азербайджан с ознакомительным туром

Представители туристической индустрии Турции посетили Азербайджан с ознакомительным туром 10:54
Туризм
16 декабря 2024 г. 11:12
Представители туристической индустрии Турции посетили Азербайджан с ознакомительным туром

Азербайджанское туристическое бюро при Государственном агентстве по туризму организовало ознакомительный тур для представителей шести ведущих туристических компаний Турции.

Как сообщает Report, в рамках тура представителям турецких компаний продемонстрировали культурное наследие, природные богатства и туристический потенциал Азербайджана, включая возможности Нахчыванской Автономной Республики.

Они посетили туристические достопримечательности от Кенгерлинских гор до крепости Алинджа.

Также состоялись встречи в формате B2B, где представители турецких компаний обсудили перспективы сотрудничества с почти 20 местными туристическими агентствами.

В январе-ноябре 2024 года турпоток из Турции в Азербайджан составил 389,173 тыс. человек, что на 14% выше показателя 11 месяцев прошлого года.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyənin turizm şirkətləri üçün Azərbaycana tanışlıq səfəri təşkil olunub

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