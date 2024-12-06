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Представители туристических компаний немецкоговорящих стран посетили Азербайджан

Представители туристических компаний немецкоговорящих стран посетили Азербайджан Бюро по туризму организовало ознакомительную поездку в Азербайджан для представителей 14 туристических компаний из Германии, Австрии и Швейцарии.
Туризм
6 декабря 2024 г. 17:56
Представители туристических компаний немецкоговорящих стран посетили Азербайджан

Бюро по туризму организовало ознакомительную поездку в Азербайджан для представителей 14 туристических компаний из Германии, Австрии и Швейцарии.

Как сообщили Report в Госагентстве по туризму, в рамках визита, организованного с 29 ноября по 6 декабря, были проведены встречи в формате B2B с представителями около 35 местных компаний.

Гости посетили достопримечательности Баку и Нахчывана, ознакомились с туристическими продуктами в сфере культурного, исторического и экотуризма.

За январь-ноябрь этого года Азербайджан посетили в общей сложности 25 599 туристов из Германии, Австрии и Швейцарии, что на 26% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Версия на английском языке Representatives of travel companies from German-speaking countries visit Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоAlmandilli ölkələrin turizm şirkətlərinin Azərbaycana səfəri təşkil edilib

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