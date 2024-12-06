Представители туристических компаний немецкоговорящих стран посетили Азербайджан

Бюро по туризму организовало ознакомительную поездку в Азербайджан для представителей 14 туристических компаний из Германии, Австрии и Швейцарии.

Бюро по туризму организовало ознакомительную поездку в Азербайджан для представителей 14 туристических компаний из Германии, Австрии и Швейцарии.

Как сообщили Report в Госагентстве по туризму, в рамках визита, организованного с 29 ноября по 6 декабря, были проведены встречи в формате B2B с представителями около 35 местных компаний.

Гости посетили достопримечательности Баку и Нахчывана, ознакомились с туристическими продуктами в сфере культурного, исторического и экотуризма.

За январь-ноябрь этого года Азербайджан посетили в общей сложности 25 599 туристов из Германии, Австрии и Швейцарии, что на 26% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.