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Представители туриндустрии Азербайджана и Иордании обсудили вопросы сотрудничества

Представители туриндустрии Азербайджана и Иордании обсудили вопросы сотрудничества На встрече между членами Ассоциации туристических агентств Азербайджана (ATAA) и представителями туриндустрии Иордании были обсуждены вопросы продвижения туристических возможностей и туристских продуктов нашей страны, налаживания взаимного сотрудничества
Туризм
22 ноября 2022 г. 22:16
Представители туриндустрии Азербайджана и Иордании обсудили вопросы сотрудничества

На встрече между членами Ассоциации туристических агентств Азербайджана (ATAA) и представителями туриндустрии Иордании были обсуждены вопросы продвижения туристических возможностей и туристских продуктов нашей страны, налаживания взаимного сотрудничества между субъектами туризма двух стран.

Об этом Report сообщили в Ассоциации.

На встрече, проведенной в рамках организованного АТАА и посольством Иорданского Хашимитского Королевства в Азербайджане при поддержке Иорданского туристического бюро инфотура, состоялся обмен мнениями по укреплению партнерских отношений, созданию совместного сотрудничества с целью повышения туристической привлекательности, расширению взаимных коммуникативных связей.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по подготовке совместных проектов, обмену опытом, организации информационных туров с целью ознакомления и другим вопросам.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və İordaniyanın turizm sənayesinin nümayəndələri əməkdaşlıq əlaqələrini müzakirə ediblər 

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