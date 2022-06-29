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Представители стран-членов ОИС посетили Шушу

Представители стран-членов ОИС посетили Шушу Сегодня в рамках визита на освобожденные от оккупации территории представители стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) посетили город Шушу и село Дашалты.
Туризм
29 июня 2022 г. 19:31
Представители стран-членов ОИС посетили Шушу

Сегодня в рамках визита на освобожденные от оккупации территории представители стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) посетили город Шушу и село Дашалты.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по туризму (ГАТ).

Делегация ознакомилась с реставрационно-восстановительными работами в мечетях Ашагы Говхар Ага и Юхары Говхар Ага, разрушенных армянами в период оккупации Шуши.

Гости были проинформированы о туристических возможностях села Дашалты, о потенциале создания здесь туристической и рекреационной зон.

В рамках 11-й Конференции министров туризма стран-членов ОИС в Баку гости также посетили Физулинский международный аэропорт.

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Версия на азербайджанском языке ФотоİƏT ölkələrinin rəsmiləri Şuşaya səfər edib

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