Представители стран-членов ОИС посетили Шушу

Сегодня в рамках визита на освобожденные от оккупации территории представители стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) посетили город Шушу и село Дашалты.

Сегодня в рамках визита на освобожденные от оккупации территории представители стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) посетили город Шушу и село Дашалты.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по туризму (ГАТ).

Делегация ознакомилась с реставрационно-восстановительными работами в мечетях Ашагы Говхар Ага и Юхары Говхар Ага, разрушенных армянами в период оккупации Шуши.

Гости были проинформированы о туристических возможностях села Дашалты, о потенциале создания здесь туристической и рекреационной зон.

В рамках 11-й Конференции министров туризма стран-членов ОИС в Баку гости также посетили Физулинский международный аэропорт.