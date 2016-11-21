Представители российских туристических агентств посетили Азербайджан

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ При организационной поддержке компании "Tour a vent" - туристического представительства министерства культуры и туризма Азербайджана в России, в рамках рекламного тура Азербайджан посетили представители действующих в Москве 16-ти туристических агентств.

Как сообщили Report из министерства культуры и туризма, гости побывали не только в столице, но и в Нафталане, Шемахе, Габале, Шеки, ознакомились с туристическим центром "Шахдаг" в Гусаре, посетили Янардаг и Атешгях.

Представители туристических агентств побывали в отелях "Shahdag Hotel&SPA", "Shamaxi Palace Sharadil", "Qafgaz Riverside", "Sheraton Hotel Airport", "Qafqaz Baku City".

Лечебные туристические центры страны вызвали у гостей большой интерес. Их проинформировали о лечебных свойствах нефти в Нафталане, воды в Галаалты, перспективах дальнейшего развития первого в стране горнолыжного курорта - туристического центра "Шахдаг", других зонах отдыха и развлекательных центрах.