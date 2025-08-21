Представители пакистанских туркомпаний посетили Азербайджан

Бюро по туризму Азербайджана при Государственном агентстве по туризму совместно с Пакистанской международной туристической выставкой Pakistan Travel Mart организовало ознакомительный визит в Азербайджан для представителей 10 ведущих пакистанских туристических компаний.

Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство, участникам тура представлены различные туристические продукты, посвященные культурному наследию, природе, историческому туризму.

Также проведены встречи в формате B2B с участием около 50 местных компаний. На встречах обсуждены возможности взаимного сотрудничества и туристического обмена.

Отметим, что в настоящее время из пакистанских городов Лахор и Исламабад выполняются прямые авиарейсы в Азербайджан. За январь-июль текущего года Азербайджан посетили более 46 тыс. граждан Пакистана, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.