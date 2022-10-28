Представители АТАА ознакомились с туристическими возможностями городов Нафталан и Гянджа

При поддержке Государственного агентства по туризму члены Клуба экспертов по туризму при Ассоциации туристических агентств Азербайджана (АТАА) посетили Нафталан и Гянджу в целях изучения туристического потенциала этих городов и ознакомления с местными тур

При поддержке Государственного агентства по туризму члены Клуба экспертов по туризму при Ассоциации туристических агентств Азербайджана (АТАА) посетили Нафталан и Гянджу в целях изучения туристического потенциала этих городов и ознакомления с местными туристическими продуктами.

Как сообщает Report, целью инфотура является ознакомление с доступными в указанном регионе туристическими маршрутами, продуктами, центрами отдыха и развлечений, отелями, а также представление собранной информации в АТАА.

В ходе визита членам АТАА была предоставлена подробная информация о туристическом потенциале города Нафталан, продемонстрированы действующие в городе санаторно-курортные центры, нефтяные ванны и соляные комнаты, созданные для туристов условия, лечебные процедуры.