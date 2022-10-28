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Представители АТАА ознакомились с туристическими возможностями городов Нафталан и Гянджа

Представители АТАА ознакомились с туристическими возможностями городов Нафталан и Гянджа При поддержке Государственного агентства по туризму члены Клуба экспертов по туризму при Ассоциации туристических агентств Азербайджана (АТАА) посетили Нафталан и Гянджу в целях изучения туристического потенциала этих городов и ознакомления с местными тур
Туризм
28 октября 2022 г. 19:12
Представители АТАА ознакомились с туристическими возможностями городов Нафталан и Гянджа

При поддержке Государственного агентства по туризму члены Клуба экспертов по туризму при Ассоциации туристических агентств Азербайджана (АТАА) посетили Нафталан и Гянджу в целях изучения туристического потенциала этих городов и ознакомления с местными туристическими продуктами.

Как сообщает Report, целью инфотура является ознакомление с доступными в указанном регионе туристическими маршрутами, продуктами, центрами отдыха и развлечений, отелями, а также представление собранной информации в АТАА.

В ходе визита членам АТАА была предоставлена подробная информация о туристическом потенциале города Нафталан, продемонстрированы действующие в городе санаторно-курортные центры, нефтяные ванны и соляные комнаты, созданные для туристов условия, лечебные процедуры.

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Версия на азербайджанском языке ФотоATAA üzvləri Naftalan və Gəncə şəhərlərinin turizm imkanları ilə tanış olublar

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