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Представитель ОИС: Рынок халяльного бизнеса создает большие возможности для экономического развития в СНГ

Представитель ОИС: Рынок халяльного бизнеса создает большие возможности для экономического развития в СНГ Рынок халяльного бизнеса создает большие возможности для экономического развития в регионе СНГ.
Туризм
9 октября 2024 г. 13:40
Представитель ОИС: Рынок халяльного бизнеса создает большие возможности для экономического развития в СНГ

Рынок халяльного бизнеса создает большие возможности для экономического развития в регионе СНГ.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Центра труда Организации исламского сотрудничества (ОИС) Азер Байрамов на Форуме халяльного бизнеса и туризма (AZHAB Forum) в Баку.

Он отметил, что халяльная индустрия охватывает не только производство продуктов питания, но и такие сектора, как туризм, финансы, косметика и фармацевтика: "Подобный всесторонний подход открывает возможности для инноваций и экономического роста в СНГ".

Байрамов также добавил, что халяльная экономика также требует квалифицированной рабочей силы для поддержки ее развития.

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Версия на английском языке OIC official: Halal business market creates great opportunities for CIS region
Версия на азербайджанском языке İƏT rəsmisi: “Halal biznes bazarı MDB regionunda iqtisadi inkişaf üçün böyük imkanlar yaradır”

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