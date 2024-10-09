Представитель ОИС: Рынок халяльного бизнеса создает большие возможности для экономического развития в СНГ

Рынок халяльного бизнеса создает большие возможности для экономического развития в регионе СНГ.

Рынок халяльного бизнеса создает большие возможности для экономического развития в регионе СНГ.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Центра труда Организации исламского сотрудничества (ОИС) Азер Байрамов на Форуме халяльного бизнеса и туризма (AZHAB Forum) в Баку.

Он отметил, что халяльная индустрия охватывает не только производство продуктов питания, но и такие сектора, как туризм, финансы, косметика и фармацевтика: "Подобный всесторонний подход открывает возможности для инноваций и экономического роста в СНГ".

Байрамов также добавил, что халяльная экономика также требует квалифицированной рабочей силы для поддержки ее развития.