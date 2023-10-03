Представитель минтуризма: Баку и мексиканский Керетаро обладают большим потенциалом для развития туризма

Баку и Кераторо обладают большим потенциалом для развития туризма.

Баку и мексиканский Керетаро обладают большим потенциалом для развития туризма.

Как сообщает Report, об этом представитель министерства туризма штата Керетаро (Мексика) Алехандра Итурбе Росас заявила на пресс-конференции.

"В рамках поездки в Баку я заметила много схожего между нами. Как здесь, так и в городе Керетаро очень много гостей. Есть большой потенциал для развития туризма. Интересно, что в центре обоих городов есть объекты, которые вошли в список наследия ЮНЕСКО. Мы надеемся ответить вам тем же гостеприимством, и что гости из Азербайджана смогут насладиться красотой нашей родины", - сказала Алехандра Итурбе Росас.

Отметим, что представители государственных учреждений мексиканского штата Керетаро прибыли в Баку для участия в форуме "Неделя градостроительства-2023", проводимом при сотрудничестве Программы ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) и Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана.