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Председатель: Повысился интерес иностранных туристов к западу Азербайджана

Председатель: Повысился интерес иностранных туристов к западу Азербайджана Повысился интерес иностранных туристов к посещению запада Азербайджана на поезде.
Туризм
17 июля 2023 г. 16:33
Председатель: Повысился интерес иностранных туристов к западу Азербайджана

Повысился интерес иностранных туристов к посещению запада Азербайджана на поезде.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев.

Однако, по его словам, в этом регионе ощущается нехватка гостиниц.

"Западный регион Азербайджана представляет собой интересное туристическое направление. Наша организация в Гяндже подготовила проект туристических возможностей региона. В этом регионе есть необходимость в инвестициях в гостиничные объекты", - сказал председатель.

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Версия на английском языке State Tourism Agency: Interest of foreign tourists in Western region of Azerbaijan has grown
Версия на азербайджанском языке Sədr: "Xarici turistlərin Azərbaycanın Qərb bölgəsinə marağı artıb"

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