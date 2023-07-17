Председатель: Повысился интерес иностранных туристов к западу Азербайджана

Повысился интерес иностранных туристов к посещению запада Азербайджана на поезде.

Повысился интерес иностранных туристов к посещению запада Азербайджана на поезде.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев.

Однако, по его словам, в этом регионе ощущается нехватка гостиниц.

"Западный регион Азербайджана представляет собой интересное туристическое направление. Наша организация в Гяндже подготовила проект туристических возможностей региона. В этом регионе есть необходимость в инвестициях в гостиничные объекты", - сказал председатель.