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Председатель Госагентства Азербайджана по туризму посетит Японию

Председатель Госагентства Азербайджана по туризму посетит Японию В конце этой недели председатель Государственного агентства Азербайджана по туризму Фуад Нагиев посетит Японию.
Туризм
8 декабря 2022 г. 12:18
Председатель Госагентства Азербайджана по туризму посетит Японию

В конце этой недели председатель Государственного агентства Азербайджана по туризму Фуад Нагиев посетит Японию.

Как сообщает Report, об этом главный исполнительный директор Бюро по туризму Азербайджана при Госагентстве Флориан Зенгстшмид заявил журналистам.

"Сейчас привлечение туристов из азиатских стран – приоритет. После пандемии COVID-19 нашей основной целью было привлечь туристов из стран, близких к нам, и из стран, откуда в предыдущие годы наблюдался турпоток. Это – региональные и ближневосточные страны. Однако несмотря на это во второй половине года мы занялись и европейским направлением, преимущественно это Польша, Чехия и германоязычные страны. Также будут проведены различные маркетинговые работы в связи с Азией. В настоящее время некоторые страны Азии закрыты из-за карантина, и мы ждем, чтобы карантинный режим был снят в таких важных для нас стран, как Китай. Когда наступит время, мы возобновим работу и там", - отметил он.

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Версия на английском языке Chairman of State Tourism Agency to visit Japan
Версия на азербайджанском языке Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Yaponiyaya səfər edəcək

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