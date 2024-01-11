Председатель Ассоциации: За последние 20 лет туристический сектор вырос в 19 раз

За последние 20 лет туристический сектор Азербайджана вырос в 19 раз.

За последние 20 лет туристический сектор Азербайджана вырос в 19 раз.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Общественного объединения "Ассоциация туристических агентств Азербайджана" Гёйдениз Гахраманов на Форуме субъектов туристической индустрии в Баку.

По его словам, в 2003-2019 годах количество посетивших Азербайджан иностранцев и лиц без гражданства увеличилось более чем втрое, а число ночующих в гостиницах и объектах гостиничного типа возросло в 7,6 раза.

"С целью облегчения поездок в Азербайджан упрощен ряд административных процедур, улучшена транспортная инфраструктура. За 20 лет пребывания Ильхама Алиева на посту президента доля сектора в ненефтяной экономике выросла почти в 4 раза - с 0,7% до 3,4%, количество работников, задействованных в сфере размещения туристов и общественного питания, увеличилось в 6,5 раза, а общая занятость в данной сфере - в 4,1 раза", - добавил он.