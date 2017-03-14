Предприниматели приглашены на предстоящую в Германии выставку Drinktec 2017

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ В Германии пройдет ведущая в мире торговая выставка технологий и оборудования для производства напитков и жидких продуктов питания Drinktec 2017.

Об этом Report сообщили из Азербайджанского фонда поощрения и экспорта инвестиций (Azpromo).

Выставка состоится 11-15 сентября в Мюнхене. Проводимая раз в четыре года выставка считается платформой номер один в мировом масштабе.

Здесь представят последние технологии, методы фасовки и упаковки всех видов напитков и пр.

На мероприятие приглашены также действующие в Азербайджане предприниматели.

Для получения подробной информации предприниматели могут обратиться в Германо-азербайджанскую внешнеторговую палату (tel.: +99412 4483995, e-poçt: mail@ahk-baku.de).