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    Предприниматели приглашены на предстоящую в Германии выставку Drinktec 2017

    Выставка продлится с 11-го по 15-ое сентября

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ В Германии пройдет ведущая в мире торговая выставка технологий и оборудования для производства напитков и жидких продуктов питания Drinktec 2017.

    Об этом Report сообщили из Азербайджанского фонда поощрения и экспорта инвестиций (Azpromo).

    Выставка состоится 11-15 сентября в Мюнхене. Проводимая раз в четыре года выставка считается платформой номер один в мировом масштабе.

    Здесь представят последние технологии, методы фасовки и упаковки всех видов напитков и пр.

    На мероприятие приглашены также действующие в Азербайджане предприниматели.

    Для получения подробной информации предприниматели могут обратиться в Германо-азербайджанскую внешнеторговую палату (tel.: +99412 4483995, e-poçt: mail@ahk-baku.de). 

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