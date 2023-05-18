Предложено открыть прямые рейсы между Азербайджаном и Доминиканой

Открытие прямых авиарейсов между Азербайджаном и Доминиканой может обеспечить взаимный приток туристов.

Открытие прямых авиарейсов между Азербайджаном и Доминиканой может обеспечить взаимный приток туристов.

Как сообщает Report, данный вопрос обсуждался на деловой встрече руководителя правления Ассоциации туристических агентств Азербайджана (ATAA) Гёйдениза Гахраманова с послом Доминиканской Республики в Азербайджане (с резиденцией в Анкаре) Элвисом Аламом.

Касаясь значимости открытия новых направлений для компаний Азербайджана, занимающихся как въездным, так и выездным туризмом, Гахраманов отметил, что ATAA заинтересована в повышении туристической привлекательности страны после пандемии, продвижении существующих и новых туристических направлений.

Отметив, что Доминикана обладает широким туристическим потенциалом, посол Элвис Алам подчеркнул, что на островном государстве широко распространен рекреационный, эко-и оздоровительный туризм, а благодаря благоприятному климату в течение года сюда приезжает большое количество туристов из других стран. Посол выразил готовность оказать поддержку в установлении взаимовыгодных отношений между действующими в странах туроператорами и туристическими компаниями.