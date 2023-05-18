О нас

Предложено открыть прямые рейсы между Азербайджаном и Доминиканой

Предложено открыть прямые рейсы между Азербайджаном и Доминиканой Открытие прямых авиарейсов между Азербайджаном и Доминиканой может обеспечить взаимный приток туристов.
Туризм
18 мая 2023 г. 19:00
Предложено открыть прямые рейсы между Азербайджаном и Доминиканой

Открытие прямых авиарейсов между Азербайджаном и Доминиканой может обеспечить взаимный приток туристов.

Как сообщает Report, данный вопрос обсуждался на деловой встрече руководителя правления Ассоциации туристических агентств Азербайджана (ATAA) Гёйдениза Гахраманова с послом Доминиканской Республики в Азербайджане (с резиденцией в Анкаре) Элвисом Аламом.

Касаясь значимости открытия новых направлений для компаний Азербайджана, занимающихся как въездным, так и выездным туризмом, Гахраманов отметил, что ATAA заинтересована в повышении туристической привлекательности страны после пандемии, продвижении существующих и новых туристических направлений.

Отметив, что Доминикана обладает широким туристическим потенциалом, посол Элвис Алам подчеркнул, что на островном государстве широко распространен рекреационный, эко-и оздоровительный туризм, а благодаря благоприятному климату в течение года сюда приезжает большое количество туристов из других стран. Посол выразил готовность оказать поддержку в установлении взаимовыгодных отношений между действующими в странах туроператорами и туристическими компаниями.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Dominikan arasında birbaşa uçuşların açılması təklif edilib

Экслюзивные новости

Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
18 мая 2023 г. 15:24
Дамьян Крневич: EC признает значимость Азербайджана для реализации своих стратегических амбиций
Дамьян Крневич: EC признает значимость Азербайджана для реализации своих стратегических амбиций
18 мая 2023 г. 14:20
Названы сферы, интересующие нидерландские компании в Азербайджане
Названы сферы, интересующие нидерландские компании в Азербайджане
18 мая 2023 г. 13:56
Халил Сиссе: Благодарю президента Ильхама Алиева за инициативы в рамках председательства в ДН
Халил Сиссе: Благодарю президента Ильхама Алиева за инициативы в рамках председательства в ДН
18 мая 2023 г. 12:30
В Милли Меджлис поступил законопроект об исполнении госбюджета на 2022 год - ЭКСКЛЮЗИВ
В Милли Меджлис поступил законопроект об исполнении госбюджета на 2022 год - ЭКСКЛЮЗИВ
18 мая 2023 г. 11:45
Корейские компании хотят участвовать в аграрных проектах в Карабахе
ФотоКорейские компании хотят участвовать в аграрных проектах в Карабахе
17 мая 2023 г. 16:52
Молдова впервые за 30 лет увеличила военный бюджет с серьезным отрывом
Молдова впервые за 30 лет увеличила военный бюджет с серьезным отрывом
17 мая 2023 г. 16:04
Депутат Шамиль Айрым: Открытие Зангезурского коридора будет одним из важнейших вопросов нашей повестки дня
Депутат Шамиль Айрым: Открытие Зангезурского коридора будет одним из важнейших вопросов нашей повестки дня
17 мая 2023 г. 15:28
Орхан Мамедов: Активно работаем с ЦБ в связи с проблемами МСП с банками в регионах
Орхан Мамедов: Активно работаем с ЦБ в связи с проблемами МСП с банками в регионах
17 мая 2023 г. 14:57
Председатель парламента Молдовы: Часть народа хочет объединиться с Румынией, мы - одна нация
ФотоПредседатель парламента Молдовы: Часть народа хочет объединиться с Румынией, мы - одна нация
17 мая 2023 г. 14:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi