Предлагается увеличить количество авиарейсов между Азербайджаном и Узбекистаном

Для увеличения количества туристических поездок между Азербайджаном и Узбекистаном необходимо увеличить количество рейсов национальных авиаперевозчиков двух стран.

Для увеличения количества туристических поездок между Азербайджаном и Узбекистаном необходимо увеличить количество рейсов национальных авиаперевозчиков двух стран.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов на церемонии открытия 19-й Азербайджанской международной выставки туризма и путешествий (AITF 2023), которая проходит в Бакинском Экспо-Центре.

"В настоящее время граждане Азербайджана занимают 12-е место по количеству туристов, приезжающих в Узбекистан. Отношения между нашими странами позволяют увеличить количество туристических поездок", - отметил он.