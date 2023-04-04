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Предлагается увеличить количество авиарейсов между Азербайджаном и Узбекистаном

Предлагается увеличить количество авиарейсов между Азербайджаном и Узбекистаном Для увеличения количества туристических поездок между Азербайджаном и Узбекистаном необходимо увеличить количество рейсов национальных авиаперевозчиков двух стран.
Туризм
4 апреля 2023 г. 11:56
Предлагается увеличить количество авиарейсов между Азербайджаном и Узбекистаном

Для увеличения количества туристических поездок между Азербайджаном и Узбекистаном необходимо увеличить количество рейсов национальных авиаперевозчиков двух стран.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов на церемонии открытия 19-й Азербайджанской международной выставки туризма и путешествий (AITF 2023), которая проходит в Бакинском Экспо-Центре.

"В настоящее время граждане Азербайджана занимают 12-е место по количеству туристов, приезжающих в Узбекистан. Отношения между нашими странами позволяют увеличить количество туристических поездок", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla Özbəkistan arasında aviareyslərin sayının artırılması təklif olunur

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