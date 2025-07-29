Правовой вакуум в экстремальном туризме в Азербайджане: как отсутствие регулирования приводит к трагедиям

Правовой вакуум в экстремальном туризме в Азербайджане: как отсутствие регулирования приводит к трагедиям

Экстремальный туризм в последние годы стал одним из наиболее привлекательных и динамично развивающихся направлений туристической отрасли Азербайджана. Однако за привлекательным фасадом адреналиновых развлечений скрывается серьезная проблема – практически полное отсутствие регулирования и контроля в сфере, где цена ошибки измеряется человеческими жизнями.

Специфика экстремального туризма – высокий уровень риска, необходимость профессиональной подготовки и использование специализированного технического оборудования – делает его не просто разновидностью отдыха, а деятельностью, требующей строгого правового регулирования и контроля безопасности. Именно поэтому наличие четких стандартов и механизмов контроля для операторов, инструкторов и туристов жизненно важно.

Трагедия как сигнал к действию

Гибель парашютистки Нураны Меджидовой в районе горы Бешбармаг в Сиязане стала трагическим подтверждением системных проблем в отрасли. Этот случай не только вызвал общественный резонанс, но и обнажил критические недостатки в механизмах обеспечения безопасности и правовом регулировании экстремального туризма в стране.

Расследование трагедии выявило целый комплекс проблем: отсутствие четких стандартов безопасности, слабый контроль за деятельностью операторов, неопределенность сферы ответственности и отсутствие специализированного законодательства. В законе "О туризме" Азербайджана нет отдельного раздела, посвященного экстремальному туризму, что создает серьезные пробелы в регулировании этой потенциально опасной сферы.

Системные пробелы в регулировании

Председатель правления Ассоциации отелей и ресторанов и исполнительный директор Ассоциации экотуризма Азербайджана Самир Дюбенди в комментарии для Report подчеркнул критическую ситуацию с контролем в этой сфере.

"Нет единых стандартов и обязательных систем сертификации и лицензирования ни для оборудования, ни для качества услуг, ни для квалификации операторов. Это означает, что любой человек может начать деятельность в этой сфере — даже без надлежащей проверки квалификации операторов, безопасности оборудования или соответствия международным нормам", - сказал Дюбенди.

По словам эксперта, такая ситуация не только создает угрозу для жизни и здоровья туристов, но и может существенно подорвать репутацию Азербайджана как туристического направления, особенно среди иностранных гостей, для которых гарантии безопасности являются ключевым фактором при выборе места отдыха.

Особую тревогу вызывает отсутствие прозрачной информации о правовых основаниях деятельности операторов экстремального туризма в районе горы Бешбармаг, где произошла трагедия. Неизвестно, имеют ли они необходимые разрешения и лицензии, что свидетельствует о фактической бесконтрольности сектора.

В результате некоторые операторы, желая сэкономить на мерах безопасности, могут использовать несертифицированное оборудование, не проходить обучение и игнорировать предупреждения о погодных условиях. Слабость правовой ответственности способствует безответственному поведению.

Договоры как инструмент ухода от ответственности

Руководитель Организации профессионалов туризма Азербайджана Джейхун Ашуров отметил распространенную практику, когда операторы экстремального туризма используют договоры для перекладывания ответственности на туристов.

По его словам, для минимизации рисков в экстремальном туризме необходимо проведение серьезных тренингов, а также точная оценка погодных условий и правильно составленные договоры с туристами.

"Туристы обычно подписывают договоры, подтверждающие, что они берут риски на себя. Однако это не снимает ответственности с инструкторов, гидов и операторов. Любая неосторожность, техническая неисправность или неправильная оценка погодных условий может привести к смертельным последствиям", - сказал он.

Ашуров подчеркнул, что слабость правового регулирования создает возможности для злоупотреблений со стороны недобросовестных операторов. "Подобные случаи могут снизить интерес к экстремальному туризму. Но у этой сферы есть своя аудитория, и этот вид туризма не исчезнет полностью. Поэтому крайне важно обеспечить максимальный уровень безопасности", - сказал эксперт.

Эксперт по безопасности Эльнур Джафаров отмечает, что хотя риск в экстремальных видах деятельности не может быть полностью устранен, его можно существенно минимизировать путем внедрения сильной правовой базы и конкретных технических правил.

"Профессиональный уровень инструкторов, техническая проверка используемого оборудования и точная оценка погодных условий в режиме реального времени должны регулироваться законодательством", - подчеркнул он.

В ответ на запрос Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, что за первые шесть месяцев 2025 года на горячую линию "112" поступило всего одно обращение, связанное с парашютистами, и спасательные силы Северного регионального центра оперативно прибыли на место происшествия.

Международный опыт как ориентир для реформ

Опыт развитых стран свидетельствует о необходимости комплексного подхода к экстремальному туризму, особенно парашютному спорту. Этот опыт может стать образцовым и для Азербайджана.

В таких странах, как США, Франция, Германия, Швейцария и Австралия, для организации прыжков с парашютом необходима специальная лицензия. Это считается основой обеспечения безопасности, так как к работе допускаются только квалифицированные и ответственные специалисты.

Новички обязательно должны пройти профессиональные обучающие курсы, включающие теоретический и практический этапы. Инструкторами могут быть только сертифицированные и опытные специалисты.

В большинстве случаев первые прыжки осуществляются вместе с инструктором, и полная ответственность за безопасность лежит на нем. Для самостоятельных прыжков требуется отдельная лицензия. Такая система позволяет новичкам постепенно овладевать навыками и снижает риски.

Перед каждым полетом парашютное оборудование проходит обязательный технический осмотр и сертификацию.

Передовой международный опыт еще раз доказывает, что безопасность в экстремальном туризме не ограничивается личной осторожностью. Она должна основываться на комплексной и многоуровневой интеграции законодательного регулирования, профессиональных стандартов и технического контроля.

Трагедия на горе Бешбармаг стала болезненным напоминанием о необходимости срочного пересмотра существующих правил и механизмов безопасности в сфере экстремального туризма в Азербайджане.