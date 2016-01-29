Баку. 29 января. REPORT.AZ/ "Азербайджан и Индонезия планируют наращивать сотрудничество в области туризма".

Об этом Report сообщил завершивший свою дипломатическую миссию в Азербайджане посол Индонезии в Азербайджане Прайоно Атиянто.

По его словам, Индонезии есть что показать туристам из Азербайджана: "Кроме известного острова Бали у нас более 10 тыс. островов и все они разные".

Касаясь возможности налаживания чартерных рейсов между двумя странами, П.Атиянто сообщил, что более 2 лет назад один из бизнесменов проявил интерес к этому делу, однако вопрос пока не был решен.

П.Атиянто напомнил, что Индонезия упростила получение визы для граждан Азербайджана, прибывающих в страну в качестве туристов: "Такой упрощенный режим существует с более чем 90 странами. Надеемся, что такой же шаг предпримет и Азербайджан по отношению к гражданами Индонезии".