Поток туристов в Японию впервые превысил показатели перед пандемией

Поток туристов в Японию в октябре текущего года впервые превысил показатели периода до пандемии.

Поток туристов в Японию в октябре текущего года впервые превысил показатели периода до пандемии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствует опубликованные статистические данные Японской национальной туристической организации.

В прошлом месяце в страну въехали 2,516 млн иностранцев - на 0,8% больше, чем в октябре 2019 года. Первое место по числу туристов в Японии занимает Южная Корея (631 тыс. в октябре). За ней следуют Тайвань - (424 тыс.), материковый Китай (256 тыс.), США (211 тыс.).

Число граждан РФ, посетивших Японию в октябре 2023 года, составило 5 700, что в три раза меньше, чем за тот же период 2019 года. Вместе с тем в сравнении с октябрем 2022 года этот показатель увеличился на 260%.

"Темпу восстановления в этом месяце способствовало увеличение числа иностранных гостей, приехавших в Японию из Юго-Восточной Азии, включая Сингапур, а также из Европы, США и Австралии. Что касается регулярных международных рейсов, то, согласно зимнему расписанию 2023 года, количество рейсов восстановилось примерно до 80% от доковидного уровня", - отмечает организация.