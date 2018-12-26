Председатель: Поток туристов в центр "Шахдаг" усилится

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Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ В туристическом центре "Шахдаг" наблюдается значительное увеличение числа заранее бронирующих номера туристов.

Об этом Report заявил новый председатель правления ЗАО "Туристический центр "Шахдаг" Роддерих Марк Леффлер.

"Снег играет важную роль в нашем бизнесе, и поток туристов увеличится после изменения погодных условий. Большинство гостей из Азербайджана. У нас также есть гости из стран Персидского залива и России. Мы ожидаем роста числа наших гостей с конца этой недели, количество отечественных и иностранных посетителей сбалансируется. Зима только началась, и мы накануне праздника”, - сказал он.

Помимо этого, по словам менеджера, в центре используется не только искусственный снег: "В зависимости от погодных условий, мы используем и естественный снег. В этом сезоне поверхность земли холодная и искусственный снег остается на земле после первого использования, что позволяет сэкономить средства".