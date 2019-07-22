Поток туристов в Азербайджан возрос на 7%

В январе-июне текущего года Азербайджан посетили 1 410,7 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 185 стран мира, что выше прошлогоднего показателя за соответствующий период на 6,5%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную пограничную службу.

По данным, из них граждане России составили 29,4%, Грузии - 24,3%, Турции – 10,5%, Ирана – 7,5%, ОАЭ – 2,6%, Саудовской Аравии - 2,4%, Украины и Индии – по 1,9%, Туркменистана - 1,5%, Великобритании, Казахстана и Ирака – по 1,4%, Пакистана - 1,3%, других стран – 12,4%, лица без гражданства – 0,1%.

В числе туристов на мужчин пришлось 68%, на женщин – 32%.

В годовом сравнении число прибывших из Египта возросло на 83,1%, Туркменистана - 81%, Индии – 80,3%, Китая - 77,1%, Саудовской Аравии - 76,7%, Венгрии - 52,4%, Великобритании - 35,7%, Канады - 30,8%, Южной Кореи - 29,5%, Германии - 27,2%, Японии - 24,6%, Пакистана - 24,4%, Грузии - 22,8% и Польши - 20,2%.

За отчетный период количество туристов из стран Евросоюза возросло на 24,3% - до 66,5 тыс., СНГ - на 5% - до 502,5 тыс. человек.

Число граждан Азербайджана, выезжающих за границу, за отчетный период увеличилось на 25,8% - до 2 540,9 тыс. человек. Основными направлениями стали Иран (39,1%), Грузия (27,1%), Россия (18,1%), Турция (10,2%), другие страны - 5,5%.

Среди выезжающих 65,7% - мужчины, 34,3% - женщины.