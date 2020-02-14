​Поток туристов в Азербайджан возрос на 18%

В январе текущего года Азербайджан посетили 226,2 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 136 стран мира, что выше прошлогоднего показателя за соответствующий период на 18,1%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

По данным, из них граждане России составили 30%, Грузии – 28,2%, Турции – 10,6%, Ирана – 5,8%, Саудовской Аравии - 3,2%, ОАЭ – 2,3%, Индии – 2,1%, Украины и Кувейта – по 1,8%, Казахстана и Пакистана– по 1,4%, Туркменистана - 1,1%, Ирака - 0,9%, Великобритании и Израиля - 0,8%, других стран – 7,7%, лиц без гражданства – 0,1%.

Мужчины составили 71,1%, женщины – 28,9% визитеров.

В годовом сравнении число прибывших из Саудовской Аравии возросло в 4,2 раза, Израиля – в 2,6 раза, Индии – 80,2%, Кувейта – 73,3%, Бахрейна – 69,8%, Малайзии - 62,5%, Китая – 54,0%, Венгрии - 42,9%, Беларуси - 29,5%, Молдовы - 28,6%, Японии - 26,6%, Ирана - 26,4%, Южной Кореи - 21,7%, Украины - 21,1%, РФ - 20,4%, Казахстана - 19,6% и Пакистана - 15,3%.

За отчетный период количество прибывших из стран Персидского залива возросло на 21,2% - до 34,6 тыс. человек, СНГ – на 20,4% - до 80,9 тыс. человек, Евросоюза – на 1,0% - до 5,9 тыс. человек.

Железнодорожным и автомобильным транспортом прибыли 64,1%, воздушным – 35,0%, водным - 0,9% иностранцев и лиц без гражданства.