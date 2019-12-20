Поток туристов в Азербайджан возрос на 10%

В январе-ноябре текущего года Азербайджан посетили 2 923,8 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 192 стран мира, что выше прошлогоднего показателя за соответствующий период на 11%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

По данным, из них граждане России составили 29,7%, Грузии - 22,6%, Турции – 9,9%, Ирана – 8%, Саудовской Аравии - 3,5%, ОАЭ – 2%, Индии - 2%, Украины -1,9%, Туркменистана - 1,7%, Ирака – 1,6%, Казахстана и Израиля – по 1,5%, Пакистана - 1,4%, Великобритании - 1,2%, других стран - 11,4%, лиц без гражданства – 0,1%.

Мужчины составили 66,3%, женщины - 33,7% туристов.

В годовом сравнении число прибывших из Туркменистана возросло на 90%, Индии – 67,7%, Китая - 63,1%, Египта - 58,5%, Малайзии - 51,2%, Саудовской Аравии - 46,1%, Венгрии - 32,8%, Польши – 31,7%, Узбекистана - 27,3%, Испании - 26,6%,Филиппин – 26,5%, Великобритании – 26,5%, Казахстана - 24,1%, Южной Кореи - 20,2%, Грузии - 20,1% и Германии –19,8%.

За отчетный период количество туристов из стран Евросоюза возросло на 22% - до 130 тыс., СНГ - на 9,1% - до 1 060 тыс. человек.

Железнодорожным и автомобильным транспортом прибыли 58,4%, воздушным - 40,8%, водным - 0,8% иностранцев и лиц без гражданства.