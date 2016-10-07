Поток туристов в Азербайджан вырос на 11%

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ За первые 9 месяцев этого года Азербайджан посетили 1 719 015 туристов. Как передает Report со ссылкой на министерство культуры и туризма, это на 169 430 (10,9%) больше соответствующего периода прошлого года.

Упрощение правил оформления въездных виз для граждан ряда стран положительно повлияло на поток туристов в Азербайджан.

По информации, за отмеченный период количество туристов из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) превысило прошлогодний показатель в 34 раза. Поток туристов из России увеличился на 7,6%, Казахстана - 17,2%, Ирана - 62,9%.

Помимо этого, в летнем сезоне регионы страны посетили 751 353 местных жителей и иностранцев, что на 23,5% больше соответствующего периода прошлого года.