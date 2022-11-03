Поток туристов в Азербайджан увеличился вдвое

В январе-октябре текущего года Азербайджан посетили 1 323 416 иностранцев, что выше показателя за соответствующий период прошлого года на 118%.

В январе-октябре текущего года Азербайджан посетили 1 323 416 иностранцев, что выше показателя за соответствующий период прошлого года на 118%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

В октябре этого года Азербайджан посетили 160 467 туристов, что на 76% больше показателя за аналогичный период 2021 года.

На первом месте по числу приехавших в Азербайджан в октябре туристов числится Россия - 54,1 тыс. человек. Второе место занимает Турция (28,3 тыс. человек), а третье - Иран (15,3 тыс. человек).

Последующие места занимают Индия (9,4 тыс. человек), Грузия (8,5 тыс.), Пакистан (5,6 тыс.), Саудовская Аравия (4,1 тыс.), Узбекистан (3,2 тыс.), Казахстан (3,1 тыс.), Израиль (2,5 тыс.), Беларусь (2,4 тыс.), Украина (2,3 тыс.), Объединенные Арабские Эмираты (2,2 тыс.), Великобритания (1,6 тыс.) и Туркменистан (1,4 тыс.).