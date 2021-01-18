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Поток туристов в Азербайджан из-за рубежа сократился в 4 раза

Поток туристов в Азербайджан из-за рубежа сократился в 4 раза В 2020 году Азербайджан посетили 795,7 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 155 стран мира, что в 4 раза меньше, чем в 2019 году
Туризм
18 января 2021 г. 16:46
Поток туристов в Азербайджан из-за рубежа сократился в 4 раза

В 2020 году Азербайджан посетили 795,7 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 155 стран мира, что в 4 раза меньше, чем в 2019 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Среди прибывших 28,3% из России, 23,2% - Грузии, 20,2% - Турции, 9,1% - Ирана, 2,1% - Украины, 1,6% - Индии, 1,5% - Саудовской Аравии, 1,1% - Казахстана, по 1% - Пакистана, ОАЭ и Туркменистана, по 0,9% - Кувейта и Великобритании, по 0,8% - Беларуси, по 0,7% - Узбекистана и Ирака, 0,5% - Израиля, по 0,4% - Германии и Италии, 4,5% - граждане других стран, 0,1% - лица без гражданства. 81,1% посетителей составили мужчины, 18,9% - женщины.

Число прибывших из стран-членов Европейского Союза сократилось в 5,9 раза и составило 23 тыс. человек, из стран Персидского залива - в 5 раз - 110,7 тыс. человек, из стран СНГ- в 4,2 раза и составило 273,4 тыс. человек.

70% прибывающих в нашу страну иностранцев и лиц без гражданства воспользовались железнодорожным и автомобильным транспортом, 27,6% - воздушным, 2,4% - морским.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycana xaricdən turist axını 4 dəfə azalıb

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